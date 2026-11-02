Зеленський поставив Трампу умову для припинення ударів по російських НПЗ

Президент України розповів про кілька розмов із Білим домом, під час яких американська сторона порушувала питання атак на російську нафтову інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах за умови, що Москва припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Альтернативою може стати надання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави під час його інтерв'ю телеканалу Fox News.

Зеленський розповів, що неодноразово обговорював із президентом США Дональдом Трампом та представниками його адміністрації українські атаки на російські нафтопереробні підприємства. Зокрема, американська сторона порушувала питання можливого припинення таких ударів.

За словами президента, Україна пояснила партнерам, що змушена відповідати на російські атаки проти власної енергетичної інфраструктури, які супроводжуються загибеллю людей та руйнуванням критично важливих об'єктів.

«Так, у нас були різні розмови, кілька розмов із президентом Трампом та його командою про удари по нафтопереробних заводах. І ми пояснювали, що не можемо не відповідати після російських атак на нашу енергетику, після того, як Росія вбиває наших людей, атакує нашу електроенергетику, газову інфраструктуру, нафтопереробні заводи – усе», – заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що припинення ударів по російських НПЗ можливе за умови взаємних зобов'язань. Зокрема, Росія повинна відмовитися від атак на українську енергосистему.

«Ми сказали: якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські нафтопереробні заводи, вони мають припинити атакувати нашу енергетичну систему», – пояснив президент.

Водночас Зеленський запропонував Вашингтону інший варіант, який дозволив би Україні посилити захист енергетичних об'єктів від російських ракетних ударів. Йдеться про додаткові постачання ракет до американських зенітних ракетних комплексів Patriot.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Президент підкреслив, що Україна готова самостійно оплачувати необхідне озброєння, а не лише розраховувати на безоплатну військову допомогу. За його словами, навіть місячний запас ракет міг би стати підставою для відповідної домовленості.

«Інша альтернатива – дайте нам ракети Patriot. Ми знайдемо гроші, це не просто допомога. Так, постачайте їх, і ми заплатимо. Дайте нам цей пакет, зимовий пакет, і можете дати його на один місяць, не на три. На один місяць. Якщо вам потрібно, щоб ми місяць не атакували їхні нафтопереробні заводи, дайте мені Patriot на один місяць», – зазначив Зеленський.

Під час інтерв'ю журналіст також запитав Зеленського, чи побоюється він, що Дональд Трамп може сприйняти такі пропозиції як спробу тиску на Сполучені Штати.

У відповідь президент наголосив, що вважає відвертість необхідною складовою партнерських відносин між Україною та США. За його словами, американське керівництво повинно розуміти реальну ситуацію, в якій перебуває Україна через російські обстріли.

«Я не маю жодних побоювань, коли ділюся правдою між партнерами. А наші країни – великі партнери. Американське суспільство дуже нас підтримує. Саме тому я повинен поділитися з президентом правдою, реальним станом справ, що Америка не може допомагати Росії. Президент не може допомагати Путіну», – заявив Зеленський.

До слова, у ніч проти 2 листопада 2026 року безпілотники, атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» в Самарській області Росії. Об'єкт належить компанії «Транснефть» і є одним із найбільших вузлів російської системи транспортування нафти.