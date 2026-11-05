Повернення викрадених Росією дітей. Зеленський повідомив про домовленості з Андоррою
Президент: Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути
Сьогодні, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.
«Ми багато працюємо з Ватиканом, країнами Близького Сходу, нашими іншими партнерами. Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається. З паном премʼєр-міністром говорили про те, якими конкретними кроками може допомогти Андорра. Домовилися, що команди сконтактують і попрацюють разом», – йдеться у повідомленні.
Також Зеленський обговорив із прем’єр-міністром можливості Андорри підтримати українську енергетику.
«Поінформував про ситуацію з російськими ударами та наслідки цих атак. Будь-яка підтримка енергетики зараз і протягом зими може допомогти нашим людям. Дякую!», – підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про прибуття Зеленського до Іспанії. Президент назвав пріоритетами візиту посилення української протиповітряної оборони, захист населення та розвиток спільного оборонного виробництва.
До слова, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді. Сторони обговорили підтримку української енергетики, захист населення та можливості спільного виробництва зброї.
Коментарі — 0