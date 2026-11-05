Повернення викрадених Росією дітей. Зеленський повідомив про домовленості з Андоррою

Президент: Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути

Сьогодні, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Ми багато працюємо з Ватиканом, країнами Близького Сходу, нашими іншими партнерами. Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається. З паном премʼєр-міністром говорили про те, якими конкретними кроками може допомогти Андорра. Домовилися, що команди сконтактують і попрацюють разом», – йдеться у повідомленні.

🇺🇦🇦🇩 Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою Сторони говорили про спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Також мова йшла про можливості Андорри підтримати нашу енергетику. https://t.co/bIimKDo1ac — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 5, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також Зеленський обговорив із прем’єр-міністром можливості Андорри підтримати українську енергетику.

«Поінформував про ситуацію з російськими ударами та наслідки цих атак. Будь-яка підтримка енергетики зараз і протягом зими може допомогти нашим людям. Дякую!», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 4 листопада «Главком» повідомляв про прибуття Зеленського до Іспанії. Президент назвав пріоритетами візиту посилення української протиповітряної оборони, захист населення та розвиток спільного оборонного виробництва.

До слова, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді. Сторони обговорили підтримку української енергетики, захист населення та можливості спільного виробництва зброї.