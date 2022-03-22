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    Білорусі примарились «шпигуни» в посольстві України: в МЗС відреагували

    Білорусь звинуватила працівників українського посольства у шпигунстві - Білорусі примарились «шпигуни» в посольстві України: в МЗС відреагували
    Білорусь звинуватила працівників українського посольства у шпигунстві
    фото з відкритих джерел

    Влада республіки виклала у вільний доступ персональні дані представників Міноборони, СБУ, ДПСУ, які працювали в посольстві

    Білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України - Міністерство оборони, Службу безпеки, Державну прикордонну службу. Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

    «В широкий доступ були викладені їхні персональні дані... Чергові недружні заяви білоруських посадових осіб на адресу України дедалі більше ускладнюють двосторонні відносини наших держав», – підкреслив Ніколенко.

    Він зауважив, що українська сторона залишає за собою «право на відповідь на такі недружні дії Білорусі».

    «Розраховуємо, що кінцевою метою цієї провокації не є посилення антиукраїнської істерії в Білорусі, аби виправдати підтримку збройної агресії Росії проти України», – додав Ніколенко.

    Нагадаємо, раніше Білорусь заявила про відведення військ від кордонів України, але Генеральний штаб ЗСУ фіксує ознаки підготовки до вторгнення.

    Також Росія використовує для авіаударів по Україні 40 аеродромів. Російські терористи, зокрема, використовують аеродроми Білорусі та окупованого Криму.

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    Теги: МЗС Білорусь росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусі примарились «шпигуни» в посольстві України: в МЗС відреагували