Окупанти перевдягаються в награбований одяг і тікають у бік Білорусі

У російському війську зростає число дезертирів

Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглась у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з республікою Білорусь.

Також Генштаб повідомляє, що окрім великих втрат безпосередньо під час бойових дій, фіксується також великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.

До слова, 21 березня Збройні сили України звільнили Макарів Київської області та закріпилися в місті.

Нагадаємо, триває 26-й день героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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