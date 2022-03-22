Україна ще визначає формат участі президента в саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті. Про це повідомив під час телемарафону речник глави держави Сергій Никифоров.

«Україна там братиме активну участь. Яку саме, ми поки що визначаємо. Як мінімум, це буде звернення президента, як максимум – повноцінна участь, звичайно, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями», – сказав він.

Зеленський, за його словами, у рамках саміту говоритиме про необхідність припинити військові злочини Росії проти українського населення та цивільної інфраструктури.

«Це можна зробити декількома шляхами: закрити небо, надати Україні потужні засоби повітряної оборони та авіацію… Про нові формати безпеки (для України. – Ред.) говорити не будуть», – додав Никифоров.

Як повідомлялося, 24 березня НАТО проведе саміт щодо війни в Україні. Зустріч членів Альянсу відвідає також й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Раніше Зеленський заявив, що якби Україну прийняли до НАТО раніше, то Росія б не вторглася в країну.

Як відомо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що питання про відправлення миротворчої місії НАТО було обговорено з усіма найближчими союзниками. Його буде представлено на наступному саміті Альянсу, який відбудеться 24 березня.

Також міністр оборони Данії Мортен Бьодсков заявив, що Данія готова відправити своїх миротворців до України, якщо відповідна місія буде розпочата.