На посольстві Білорусі у Лондоні з'явилася карикатура на Лукашенка

Лукашенка і Путіна знущально зобразили на карикатурі, яку начепили на табличку посольства Білорусі у Великій Британії

На фасад будівлі посольства Білорусі у Великій Британії причепили знущальний малюнок із Олександром Лукашенком та Володимиром Путіним

В мережі з’явилося фото таблички на посольстві Білорусі у столиці Великої Британії. Невідомі художники у знущальному вигляді зобразили білоруського диктатора Олександра Лукашенка, невизнаного, як президент Білорусі, західними країнами та Україною.

фото з відкритих джерел

На малюнку Лукашенко занурюється у криваву ванну, в якій уже перебуває президент Росії Володимир Путін, що розв’язав повномасштабну війну проти України 24 лютого поточного року.

Автори малюнку натякнули на можливість участі Білорусі у російсько-українській війні на боці російських агресорів. Про такий варіант розвитку подій говорила і українська розвідка, яка 11 березня повідомляла, що російські військові літаки з території України обстріляли кілька білоруських сіл, аби видати цю провокацію за дії Збройних сил України і таким чином втягти Білорусь у війну Росії проти України.

Втім, Білорусь того ж дня спростувала факт обстрілу, заявивши, що жодне білоруське село не постраждало.

Крім посольства Білорусі, проукраїнський перфоманс відбувся і на фасаді російської амбасади у Великій Британії. Будівлю посольства Росії підсвітили кольорами державного прапору України.

Білоруські та російські дипломатичні представництва поки що ніяк не відреагували на акції протесту проти російсько-української війни на фасадах їхніх будівель.

Додамо, що кандидат в президенти Білорусі від опозиції на виборах 2020 року Світлана Тихановська попросила притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

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