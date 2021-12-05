Білоруські прикордонники погрожують Україні жорстко реагувати на порушення кордону

Білоруська сторона продовжує позвивати тему про нібито порушення її кордонів з боку України

У Білорусі вважають, що українські вертольоти нібито перетинали її кордон

Білоруські прикордонники пригрозили Україні «вкрай жорсткими заходами» у випадку порушення державного кордону, повідомляє «Sputnik Беларусь».

Вчора Білорусь звинуватила українські вертольоти нібито у незаконному перетині кордону.

Вжити «вкрай жорстких заходів» у відповідь на порушення білоруського кордону в майбутньому пригрозив офіційний представник Мозирського прикордонного заходу Сергій Павлов. Такою заявою він прокоментував вчорашні звинувачення Білорусі.

Напередодні міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту через нібито порушення держкордону Білорусі в повітряному просторі.

Нагадаємо, у Державному прикордонному комітеті Білорусі стверджували, що під час навчань український військовий гелікоптер Мі-8 порушив білоруський кордон.

«Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску «Нова Рудня» Мозирського прикордонного загону зафіксовано порушення повітряного простору Республіки Білорусь з боку України», – сказано в заяві.

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію стосовно перетину українськими пілотами авіапростору Білорусі. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.

У Держприкордонслужбі України заявили, що під час прикордонної операції «Полісся» українська сторона використовує як авіацію, так і безпілотні літальні комплекси.

«Під час польотів і виконання завдань екіпажами повітряних суден порушень не було, в тому числі не допущено порушення повітряного простору суміжної країни», – йдеться в заяві відомства.

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