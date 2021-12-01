Лукашенко про Зеленського: Володя виявився абсолютно випадковою людиною у політиці
Білоруський диктатор провів паралелі між Зеленським і Турчиновим
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає президента України Володимира Зеленського «випадковою людиною» у політиці.
В інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову білоруський диктатор провів паралелі між Зеленським та Олександром Турчиновим, який після втечі з України Віктора Януковича у 2014 році тимчасово виконував обов’язки глави держави.
«Я його (Турчинова, – ред.) знав ще як людину. Ну який він політик? Просто людина, яка випадково потрапила у цю заварушку… Я вважаю, що у політиці це абсолютно випадкова людина. Як і Володя Зеленський сьогодні виявився абсолютно випадковою людиною, хоча він глава держави і таке інше», – заявив Лукашенко.
Напередодні Лукашенко визнав Крим «де-юре російським».
Глава МЗС Дмитро Кулеба на заяву Лукашенка про «російський» Крим відповів: непоправний удар.
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