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    Білорусь вручила Україні ноту протесту

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    Білорусь звинувачує Україну в порушенні повітряного простору - Білорусь вручила Україні ноту протесту
    Білорусь звинувачує Україну в порушенні повітряного простору
    Фото з відкритих джерел

    Міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту

    Міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту через нібито порушення держкордону Білорусі в повітряному просторі. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    «5 грудня 2021 року в Департамент міжнародного військового співробітництва міністерства оборони був викликаний військовий аташе при посольстві України в Республіці Білорусь, якому було вручено ноту протесту у зв'язку з порушеннями, що почастішали, українською стороною державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі», – йдеться у повідомленні міноборони.

    Там також зазначено, що приводом стало порушення 4 грудня 2021 року кордону Білорусі у повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 у районі Нова Рудня.

    «Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно», - повідомили в міністерстві.

    Як відомо, у Державній прикордонній службі України заявили, що у навчальній операції українських сил біля кордону з Білоруссю застосовується авіація та безпілотники, але заяви білоруської сторони про нібито порушення гелікоптером повітряного простору не відповідають дійсності.

    Нагадаємо, у Державному прикордонному комітеті Білорусі стверджували, що під час навчань український військовий гелікоптер Мі-8 порушив білоруський кордон.

    «Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску «Нова Рудня» Мозирського прикордонного загону зафіксовано порушення повітряного простору Республіки Білорусь з боку України», – сказано в заяві.

    Раніше громадська організація «Білорусь 2.0. Робимо разом» закликала українську владу не проводити паралелі між народом Білорусі та «сім'єю» узурпатора Олександра Лукашенка.

    Нагадаємо, Кулеба заявив, що Лукашенко спалив мости з Україною.

    Дипломат зазначив, що всі останні спічі Лукашенка щодо окупованого Криму та зближення з Росією є лише «маленькою деталлю великої картини».

    «Цією заявою Лукашенко спалює практично всі мости у відносинах з Україною, роблячи Білорусь ворожою для України країною. Незважаючи на твердження Росії, що вона не збирається ні на кого нападати, їхні дії говорять набагато більше, ніж офіційна мова Кремля». – сказав Кулеба.

    Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

    Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

    Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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    Теги: Білорусь авіація Міноборони гелікоптер кордон
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    Білорусь вручила Україні ноту протесту