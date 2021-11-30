Лукашенко визнав Крим «де-юре російським»

Олександр Лукашенко каже, що Крим був «де-факто російським» і до «референдуму» 2014 року

Білоруський диктатор заявив про намір відвідати з Путіним окупований РФ півострів

Невизнаний глава Білорусі Олександр Лукашенко назвав Крим «де-факто та де-юре російським». В інтерв'ю «Риа Новости» він також заявив про намір відвідати окупований РФ півострів.

За його словами, Крим був «де-факто російським» і до «референдуму» 2014 року.

«Ми всі розуміли, що Крим де-факто – це російський Крим. Після «референдуму» і де-юре Крим став російським», – заявив Лукашенко.

Також він повідомив, що домовився відвідати окупований півострів разом із президентом Росії Володимиром Путіним.

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