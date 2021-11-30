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    Лукашенко визнав Крим «де-юре російським»

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    Олександр Лукашенко каже, що Крим був &laquo;де-факто російським&raquo; і до &laquo;референдуму&raquo; 2014 року - Лукашенко визнав Крим «де-юре російським»
    Олександр Лукашенко каже, що Крим був «де-факто російським» і до «референдуму» 2014 року
    фото: tut.by

    Білоруський диктатор заявив про намір відвідати з Путіним окупований РФ півострів

    Невизнаний глава Білорусі Олександр Лукашенко назвав Крим «де-факто та де-юре російським». В інтерв'ю «Риа Новости» він також заявив про намір відвідати окупований РФ півострів.

    За його словами, Крим був «де-факто російським» і до «референдуму» 2014 року.

    «Ми всі розуміли, що Крим де-факто – це російський Крим. Після «референдуму» і де-юре Крим став російським», – заявив Лукашенко.

    Також він повідомив, що домовився відвідати окупований півострів разом із президентом Росії Володимиром Путіним.

    Ще сьогодні Лукашенко заговорив про повернення російської ядерної зброї в Білорусь.

    До слова, Лукашенко здивував усіх своїми погонами (фото).

    Також Лукашенко погрожує: підтримає Путіна у разі нападу на Україну (відео).

    А сьогодні Путін запропонував Україні налагодити відносини, але назвав нові «червоні лінії».

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    Теги: Білорусь Крим Росія Олександр Лукашенко окупація
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    Лукашенко визнав Крим «де-юре російським»