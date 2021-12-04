Прикордонники спростували інформацію про порушення українськими пілотами кордону Білорусі

ДПСУ не відкидає факт навчань, але наголошує, що кордони Білорусі не порушувалися

ДПСУ заявила, що під час навчань пілоти не порушували повітряний простір Білорусі

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію стосовно перетину українськими пілотами авіапростору Білорусі. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко, інформує «Суспільне».

«Інформація стосовно незаконного перетину українськими пілотами повітряного простору Республіки Білорусь не є правдивою. Такої ситуації не фіксували», – повідомив Демченко.

Речник також заявив, що Україна не отримувала офіційних листів стосовно порушення авіапростору від Державного прикордонного комітету Білорусі.

У Держприкордонслужбі України заявили, що під час прикордонної операції «Полісся» українська сторона використовує як авіацію, так і безпілотні літальні комплекси.

«Під час польотів і виконання завдань екіпажами повітряних суден порушень не було, в тому числі не допущено порушення повітряного простору суміжної країни», – йдеться в заяві відомства.

Нагадаємо, у Державному прикордонному комітеті Білорусі стверджували, що під час навчань український військовий гелікоптер Мі-8 порушив білоруський кордон.

«Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску «Нова Рудня» Мозирського прикордонного загону зафіксовано порушення повітряного простору Республіки Білорусь з боку України», – сказано в заяві.

Раніше громадська організація «Білорусь 2.0. Робимо разом» закликала українську владу не проводити паралелі між народом Білорусі та «сім'єю» узурпатора Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Лукашенко спалив мости з Україною.

Дипломат зазначив, що всі останні спічі Лукашенка щодо окупованого Криму та зближення з Росією є лише «маленькою деталлю великої картини».

«Цією заявою Лукашенко спалює практично всі мости у відносинах з Україною, роблячи Білорусь ворожою для України країною. Незважаючи на твердження Росії, що вона не збирається ні на кого нападати, їхні дії говорять набагато більше, ніж офіційна мова Кремля». – сказав Кулеба.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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