Білорусь звинуватила українських пілотів у порушенні кордону

Український військовий гелікоптер Мі-8 начебто потрапив у повітряний простір сусідів під час навчань

У Державному прикордонному комітеті Білорусі стверджують, що під час навчань український військовий гелікоптер Мі-8 порушив білоруський кордон. Про це повідомляє білоруське видання «Белта», посилаючись заяву комітету.

«Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску «Нова Рудня» Мозирського прикордонного загону зафіксовано порушення повітряного простору Республіки Білорусь з боку України», – сказано в заяві.

Білоруські прикордонники стверджують, що український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 метрів начебто перетнув державний кордон і «залетів на глибину до 1 кілометра на територію Білорусі». Про цей інцидент поінформували українську сторону.

Раніше громадська організація «Білорусь 2.0. Робимо разом» закликала українську владу не проводити паралелі між народом Білорусі та «сім'єю» узурпатора Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Лукашенко спалив мости з Україною.

Дипломат зазначив, що всі останні спічі Лукашенка щодо окупованого Криму та зближення з Росією є лише «маленькою деталлю великої картини».

«Цією заявою Лукашенко спалює практично всі мости у відносинах з Україною, роблячи Білорусь ворожою для України країною. Незважаючи на твердження Росії, що вона не збирається ні на кого нападати, їхні дії говорять набагато більше, ніж офіційна мова Кремля». – сказав Кулеба.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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