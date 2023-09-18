Більше, ніж у солдат на передовій: нардепка розсекретила зарплату керівника каналу «Рада»

Парламентарій назвала політичною цензурою все, що відбувається в ефірі телеканала

Керівник каналу Рада отримає зарплату у 94 тисячі гривень на місяць, що значно більше, ніж у солдат на передовій, і вдвічі більше за депутатів. Про це розповіла нардепка Ірина Геращенко.

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Парламентарій зазначила, лояльність керівника каналу «Рада», який тепер не показує парламент (хіба що двічі на місяць вночі в запису пленарні дні), на якому немає опозиції, й де про роботу нардепів розповідають не самі законотворці, а «позитивні блогери Банкової», оцінюється владою дорого.

«Тобто, військовий на передовій, який щодня ризикує життям, місяцями не бачить родину, отримує стільки ж, скільки керівник цензурованої Банковою редакції. Європейська Солідарність звернулася до каналу з проханням надати інфо про видатки, враховуючи, що з бюджету ВР на його утримання йде понад 150 млн на рік», – повідомила Геращенко.

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За словами нардепки, канал робить слоти 6 годин для марафону, за що його керівник отримує 94 тисячі гривень на місяць.

«При цьому в марафоні від «Ради» тільки слуги і їх сателіти, а суспільство і досі не знає, що парламент не втік. За це можна показувати тільки президію, слуг і Банкову, яка там свобода слова і політичний плюралізм. Як співголова опозиційної фракції я жодного разу за ці роки не була в марафоні і ефірі каналу «Рада», як і мої колеги по фракції. Що це, як не політична цензура?», - заявила співголова «Європейської Солідарності».

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Раніше ми писали, що фракція «Європейська Солідарність» вносить до Верховної Ради законопроєкт про негайне декларування радників Офісу президента. Її співголова Ірина Геращенко нагадала, що саме нардепи «Слуги народу» проголосували за закриті реєстри, і додала, що готова в разі необхідності зареєструвати відповідну петицію на сайті Офісу президента.