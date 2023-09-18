Головна Країна Політика
search button user button menu button

Більше, ніж у солдат на передовій: нардепка розсекретила зарплату керівника каналу «Рада»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Більше, ніж у солдат на передовій: нардепка розсекретила зарплату керівника каналу «Рада»
Європейська Солідарність звернулася до каналу з проханням надати інфо про видатки
фото: Facebook Телеканал «Рада»

Парламентарій назвала політичною цензурою все, що відбувається в ефірі телеканала 

Керівник каналу Рада отримає зарплату у 94 тисячі гривень на місяць, що значно більше, ніж у солдат на передовій, і вдвічі більше за депутатів. Про це розповіла нардепка Ірина Геращенко.

Парламентарій зазначила, лояльність керівника каналу «Рада», який тепер не показує парламент (хіба що двічі на місяць вночі в  запису пленарні дні), на якому немає опозиції, й де про роботу нардепів розповідають не самі законотворці, а «позитивні блогери Банкової», оцінюється владою дорого.

«Тобто, військовий на передовій, який щодня ризикує життям, місяцями не бачить родину, отримує стільки ж, скільки керівник цензурованої Банковою редакції. Європейська Солідарність звернулася до каналу з проханням надати інфо про видатки, враховуючи, що з бюджету ВР на його утримання йде понад 150  млн на рік», – повідомила Геращенко.

За словами нардепки, канал робить слоти 6 годин для марафону, за що його керівник отримує 94 тисячі гривень на місяць.

«При цьому в марафоні  від «Ради» тільки  слуги і їх сателіти, а суспільство і досі не знає, що парламент не втік. За це можна показувати тільки президію, слуг і Банкову, яка там свобода слова і політичний плюралізм. Як співголова опозиційної фракції я жодного разу за ці роки не була в марафоні і ефірі каналу «Рада», як і мої колеги по фракції. Що це, як не політична цензура?», - заявила співголова «Європейської Солідарності».

3 фото
На весь екран

Раніше ми писали, що фракція «Європейська Солідарність» вносить до Верховної Ради законопроєкт про негайне декларування радників Офісу президента. Її співголова Ірина Геращенко нагадала, що саме нардепи «Слуги народу» проголосували за закриті реєстри, і додала, що готова в разі необхідності зареєструвати відповідну петицію на сайті Офісу президента.

Теги: цензура зарплата Ірина Геращенко парламент Європейська солідарність

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуация по всему фронту сложная
Ситуация на фронте. Враг в сильном напряжении, это заметно
19 серпня, 18:04
Військовослужбовці наголошують: автівки на фронті – критична і завжди актуальна потреба
Порошенко на фронті передав техніку та обладнання бійцям «Азова» Волонтерська ініціатива
18 серпня, 16:16
Ірина Нікорак є засновницею соціальної ініціативи з пошиття жіночої військової форми «ArmWomenNow»
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
Пентагон закупить ракети Amraam для України
Пентагон закупить ракети Amraam для України
1 вересня, 06:33
Зеленський обіцяв скерувати відповідний законопроєкт до парламенту
Зеленський пропонує прирівняти корупцію до державної зради
27 серпня, 19:30
У будівлі парламенту Фінляндії припинили продаж продукції американської транснаціональної компанії PepsiCo
Фінські парламентарі залишилися без популярного напою: названо причину
5 вересня, 16:22
Порошенко також закликав відновити повноцінне висвітлення роботи Верховної Ради України
Порошенко підтримав відновлення е-декларування, але просить про єдиний виняток
5 вересня, 14:54
Робота над певними об’єктами по всій території України буде скорочуватися
Стоп, велике будівництво? Парламент готує рішення
14 вересня, 16:34
Фермери блокують прикордонні переходи, головні державні автомагістралі та дороги
У Болгарії фермери протестують проти сільськогосподарської продукції з України
Сьогодні, 11:38

Політика

Більше, ніж у солдат на передовій: нардепка розсекретила зарплату керівника каналу «Рада»
Більше, ніж у солдат на передовій: нардепка розсекретила зарплату керівника каналу «Рада»
Уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони
Уряд звільнив Маляр і ще трьох заступників міністра оборони
Зеленський попередив Захід: може розпочатися третя світова війна
Зеленський попередив Захід: може розпочатися третя світова війна
Зеленський про контрнаступ: ми не повинні дати Путіну перепочити
Зеленський про контрнаступ: ми не повинні дати Путіну перепочити
Буданов назвав три основні цілі запуску дронів по Росії
Буданов назвав три основні цілі запуску дронів по Росії
Поїздка Зеленського до Вашингтона: стали відомі деталі
Поїздка Зеленського до Вашингтона: стали відомі деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Путін зробив пропозицію Кім Чен Ину щодо окупованих територій – Центр нацспротиву
34K
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
20K
То кого ж підтримує Індія? Несподівані спостереження
18K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
11K
В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії
11K
Десантувалися з вертольотів та стріляли: у Росії озброєні люди захопили нафтове родовище

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту