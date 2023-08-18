Порошенко на фронті передав техніку та обладнання бійцям «Азову»

«Ми дуже пишаємося вами, хлопці. Честь – допомагати найкращим»

Петро та Марина Порошенки під час поїздки на східний фронт передали окремому загону спецпризначення «Азов» Національної гвардії України три тентованих вантажівки DAF, а також пересувну авторемонтну майстерню, електротехніку і спорядження.

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Військовослужбовці наголошують: автівки на фронті – критична і завжди актуальна потреба.

«Нам сьогодні привезли три автівки тентовані DAF, одна DAF є машиноремонтна, десять генераторів, каримати, зварювальні апарати, холодильники і морозильні камери», – розповідає один із «азовців» Володимир.

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«Ми дуже вдячні Петру Олексійовичу за допомогу. Автівки ми використовуємо для підвозу боєкомплекту, так як ми – артилерія, і це дуже допомагає нам ефективніше виконувати свою роботу», – говорить він.

«Легендарний полк «Азов». Взірець сталевої міці, мужності та героїзму. Ці хлопці із загону спецпризначення «Aзов» прибули, щоб посилити фронт. А ми закриваємо для них питання логістики», – зазначив п’ятий президент України у Facebook.

«Три посилені бельгійські ДАФи – найкраще, що маємо для військових. І також хлопці попросили один ПАРМ, який допоможе скоротити плече логістики, і тоді підбиту техніку не потрібно вивозити у сусідню область чи країну. «Азовці» все ремонтуватимуть відразу на позиціях», – зазначив він.

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Порошенко підкреслив, що й надалі його команда буде підтримувати «азовців».

«Ми дуже пишаємося вами, хлопці. Честь – допомагати найкращим», – зазначив п’ятий президент України.

Загалом під час цієї поїздки Фонд Порошенка та «Справа громад» передають партію техніки для військових більш ніж на 20 мільйонів гривень, частина підсилить спроможності «азовців».

«Я пишаюся тим, що загальна кількість вантажівок, які ми законтрактуємо, буде 500 і вони будуть фактично в кожній бригаді ЗСУ. А тепер вже, дякуючи нашим переговорам, ми додаємо це і до Національної гвардії. Від всієї нашої команди я хочу лише подякувати вам, сказати, що ми разом і ми точно з вами наближаємо перемогу», – сказав Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко оголосив про збільшення фінансування на виробництво пересувних авторемонтних майстерень (ПАРМ), лазне-пральних комплексів, іншої техніки та обладнання для Збройних Сил України. Про це він повідомив під час поїздки на підприємства, які зараз повністю перепрофілювали виробництво для потреб армії.