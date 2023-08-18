Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Порошенко на фронті передав техніку та обладнання бійцям «Азову»

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко на фронті передав техніку та обладнання бійцям «Азову»
Військовослужбовці наголошують: автівки на фронті – критична і завжди актуальна потреба
фото: Європейська солідарність

«Ми дуже пишаємося вами, хлопці. Честь – допомагати найкращим»

Петро та Марина Порошенки під час поїздки на східний фронт передали окремому загону спецпризначення «Азов» Національної гвардії України три тентованих вантажівки DAF, а також пересувну авторемонтну майстерню, електротехніку і спорядження. 

Військовослужбовці наголошують: автівки на фронті – критична і завжди актуальна потреба.

«Нам сьогодні привезли три автівки тентовані DAF, одна DAF є машиноремонтна, десять генераторів, каримати, зварювальні апарати, холодильники і морозильні камери», – розповідає один із «азовців» Володимир.

«Ми дуже вдячні Петру Олексійовичу за допомогу. Автівки ми використовуємо для підвозу боєкомплекту, так як ми – артилерія, і це дуже допомагає нам ефективніше виконувати свою роботу», – говорить він.

«Легендарний полк «Азов». Взірець сталевої міці, мужності та героїзму. Ці хлопці із загону спецпризначення «Aзов» прибули, щоб посилити фронт. А ми закриваємо для них питання логістики», – зазначив п’ятий президент України у Facebook.

«Три посилені бельгійські ДАФи – найкраще, що маємо для військових. І також хлопці попросили один ПАРМ, який допоможе скоротити плече логістики, і тоді підбиту техніку не потрібно вивозити у сусідню область чи країну. «Азовці» все ремонтуватимуть відразу на позиціях», – зазначив він.

Порошенко підкреслив, що й надалі його команда буде підтримувати «азовців».

«Ми дуже пишаємося вами, хлопці. Честь – допомагати найкращим», – зазначив п’ятий президент України.

Загалом під час цієї поїздки Фонд Порошенка та «Справа громад» передають партію техніки для військових більш ніж на 20 мільйонів гривень, частина підсилить спроможності «азовців».

«Я пишаюся тим, що загальна кількість вантажівок, які ми законтрактуємо, буде 500 і вони будуть фактично в кожній бригаді ЗСУ. А тепер вже, дякуючи нашим переговорам, ми додаємо це і до Національної гвардії. Від всієї нашої команди я хочу лише подякувати вам, сказати, що ми разом і ми точно з вами наближаємо перемогу», – сказав Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко оголосив про збільшення фінансування на виробництво пересувних авторемонтних майстерень (ПАРМ), лазне-пральних комплексів, іншої техніки та обладнання для Збройних Сил України. Про це він повідомив під час поїздки на підприємства, які зараз повністю перепрофілювали виробництво для потреб армії.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність вантажівки фронт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина не перевіряє кораблі, які обслуговують армію РФ
Україна самотужки почала боротися з РФ у Чорному морі – Politico
16 серпня, 19:10
У російському інформаційному просторі ширяться розмови про українські здобутки в Урожайному
Російські блогери скаржаться на невдачі своєї армії на півдні. Оцінка ISW
14 серпня, 06:29
Юрій Буглак
Депутати ініціюють звільнення члена ЦВК, який пересиджує війну у США
11 серпня, 15:37
ДТП на трасі Душанбе – Куляб – Хорог
У Таджикистані жахлива ДТП: вантажівка протаранила автівки й будинки (відео)
7 серпня, 07:22
Україна має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів
Атака морськими дронами російських кораблів: Україна відкриває новий фронт – CNN
6 серпня, 15:52
Бльшість позицій макаронних виробів на полицях – іноземні
Чому в Україні так багато імпортних макаронів. Виробники пояснили феномен
5 серпня, 14:26
Експрезидент везе на фронт велику партію техніки
Порошенко знову везе на фронт велику партію техніки (фото)
2 серпня, 21:56
Петро Порошенко обрав із десяток кавунів
Порошенко продемонстрував, як правильно обирати кавуни (фото)
31 липня, 06:56
Володимир Зеленський та Акіхіко Танак
Зеленський провів зустріч з делегацією Японії: про що говорили
18 липня, 22:39

Суспільство

Порошенко на фронті передав техніку та обладнання бійцям «Азову»
Порошенко на фронті передав техніку та обладнання бійцям «Азову»
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
Який вигляд має Каховське водосховище через два місяці після теракту: відео
Який вигляд має Каховське водосховище через два місяці після теракту: відео
Має форму та зброю: як 7-річний школяр служить у військкоматі (відео)
Має форму та зброю: як 7-річний школяр служить у військкоматі (відео)
Скандал у Львові: директорка музею Голодомору розкритикувала оголену скульптуру
Скандал у Львові: директорка музею Голодомору розкритикувала оголену скульптуру
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки до Дня Незалежності (фото)
«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки до Дня Незалежності (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
25K
День Незалежності. Тривожно...
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
18K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
12K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
8860
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту