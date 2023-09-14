Стоп, велике будівництво? Парламент готує рішення

Більше ніяких стадіонів та доріг: Рада пропонує спрямувати всі гроші на військові потреби

Парламент працює над бюджетом на 2024 рік, і особливе місце займають обговорення щодо збільшення фінансування сфери безпеки та оборони України. Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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За словами депутатки, одним з головних завдань є сприяння збільшенню виробництва українських дронів, зокрема ударних, а також українських боєприпасів та ракет.

Підласа зазначила: «Уже є пропозиція уряду, яку я повністю підтримую, щоби переспрямувати наступного року кошти Дорожнього фонду в повному обсязі до загального фонду державного бюджету, а отже - на потреби оборони. Ми матимемо ще близько 50 мільярдів гривень додатково на Міноборони та Нацгвардію. Думаю, таке рішення на часі».

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Нардепка підкреслила, що робота над певними об’єктами по всій території України буде скорочуватися.

Вона розповіла: «Ідеться не про пошкоджені чи зруйновані об’єкти, на які обов’язково буде фінансування у 2024 році, а ті об’єкти, що почали зводитися, наприклад, у 2021 році, - стадіони, біатлонні траси тощо. Вважаю, що наступного року не потрібно виділяти кошти на їхню добудову».

Роксолана Підласа заявила, що гроші підуть або на закупівлю зброї, або на зарплату військовослужбовців, або на виробництво всередині України. Вона додала, що міжнародні партнери не завжди можуть підтримувати Україну, і буде потрібен власний потужний ВПК, який забезпечуватиме всі ЗСУ.

За словами нардепки, на найближчому засіданні парламенту планується виділення додатково 303 млрд грн на потреби оборони.

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Підласа підкреслила: «Ми будемо звертатися до всіх фракцій і груп Верховної Ради із проханням підтримати цей законопроєкт за основу і в цілому, а відразу після голосування відправити на підпис Президенту України. Таким чином уже протягом тижня всі органи, зокрема й Міноборони, отримають необхідне фінансування. У цьому випадку час - це не гроші, а життя наших людей».