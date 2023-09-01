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Пентагон закупить ракети Amraam для України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон закупить ракети Amraam для України
фото з відкритих джерел

Компанія Raytheon Missiles and Defense уклала контракт на суму 192 млн доларів про безстрокове постачання невизначеної кількості ракет Amraam

Сполучені Штати уклали угоду з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет середньої дальності класу «повітря-повітря» (Amraam) в рамках бюджетної підтримки для України. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

«Компанія Raytheon Missiles and Defense з міста Тусон, штат Арізона, уклала контракт на суму 192 млн доларів про безстрокове постачання невизначеної кількості ракет середньої дальності класу «повітря-повітря» (Amraam). Цей контракт передбачає закупівлю ракет з різних джерел. Контракт розрахований до 29 листопада 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з пакета сприяння безпеці України на 2023 фінансовий рік на реалізацію цього контракту буде виділено кошти у розмірі 7,7 млн доларів.

Amraam – американська всепогодна керована ракета класу «повітря-повітря» середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Ракети є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Раніше повідомлялося, що 17 серпня, Шведський парламент підтримав ініціативу щодо продажу США ракет Amraam. Вашингтон подарує їх Україні. 

До слова, у Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року 30 вересня.

Теги: парламент ракета Вашингтон повітря

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