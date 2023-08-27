Зеленський пропонує прирівняти корупцію до державної зради

На думку президента, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення

У військовий час необхідно корупцію прирівняти до державної зради. Така ініціатива не може діяти постійно у суспільстві, але на військовий час – це допоможе. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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«Якщо ти хочеш побороти скажімо так «місцеву бруківку», то я не можу боротися з бруківкою у кожному місці. Є фундаментальні рішення, на них я звертаю увагу. Наприклад, я поставив задачу законодавчо щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але, думаю, на військовий час – це допоможе. Чи підтримає це законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не прикручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі», – зазначив президент.

На думку Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.

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«Але це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази – людина повинна бути за ґратами. Я думаю, що парламент це отримає (законопроєкт, – ред.) у найближчий тиждень, і далі гра на боці парламенту вже», – підсумував президент.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко намагався запевнити, що рівень корупції в Україні зараз найнижчий за останні 20 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис.

Як відомо, ДБР розслідує понад сотню справ щодо зловживання військкомів. Мотивами «популярних» правопорушень посадовців стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни.

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До слова, наприкінці червня НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука й Ігоря Гайдука. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва. ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.