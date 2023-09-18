У Болгарії фермери протестують проти сільськогосподарської продукції з України

Учасники протестів висунули ряд вимог до парламенту, уряду та президента країни

Сьогодні у Болгарії почались загальнодержавні протести виробників сільськогосподарської продукції. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

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Учасники протестів блокують прикордонні переходи, головні державні автомагістралі та дороги. У вівторок протестувальники мають намір вирушити до столиці. За словами організаторів протестів, їх дії спрямовані на порятунок болгарського сільського господарства.

Протести викликані рішенням щодо скасування заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України, яке ухвалив болгарський парламент минулого тижня.

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Серед основних вимог ініціативного комітету від болгарських аграріїв до парламенту, уряду та президента є такі:

продовження заборони на імпорт з України соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку;

введення заборони на імпорт нерафінованої олії, овочів та фруктів (свіжих та заморожених), молока та молочних продуктів, м’яса та м’ясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва;

посилення контролю за походженням, якістю та безпекою імпорту сільськогосподарської продукції в країну;

виплата аграріям до 30 вересня цього року повної суми компенсації за підвищення собівартості продукції внаслідок війни в Україні та скасування стелі допомоги.

Ініціативний комітет наполягає на чітких письмових зобов’язаннях з конкретними термінами виконання вимог. За словами протестувальників, їх акції триватимуть доти, доки не будуть задоволені всі їх вимоги.

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков спробував відмовити аграріїв від проведення протестів, запевнивши, що ще буде вирішено, яка продукція ввозитиметься в країну після зняття заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Також болгарський прем’єр запросив зустріч з організаціями, які беруть участь в протестах, однак ті поки відмовляються від діалогу з владою.

Нагадаємо, Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Заборони, введені трьома центральноєвропейськими країнами, мають на меті захистити своїх фермерів від різкого зростання експорту зерна з України після блокади Росією українських портів на Чорному морі. Київ планує судитися з країнами у Світовій організації торгівлі, а не через власну торговельну угоду з ЄС.