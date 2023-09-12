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Партія Порошенка вносить законопроєкт про декларування радників Банкової

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Партія Порошенка вносить законопроєкт про декларування радників Банкової
«Європейська Солідарність» вносить до Верховної Ради законопроєкт про негайне декларування радників Офісу президента
фото з відкритих джерел

Нардепка Геращенко вважає за необхідність ведення декларування радників Офісу президента, які «керують країною»

Фракція «Європейська Солідарність» вносить до Верховної Ради законопроєкт про негайне декларування радників Офісу президента. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Зеленський очікувано наклав вето на закон про закриті декларації. Це – реакція на протест суспільства, на петицію, на опитування, де майже 80% українців чітко усвідомлюють, що саме Банкова відповідає за корупцію, вона сформувала списки «слуг» у Верховній Раді і визначила міністрів», – пояснила парламентарка.

Геращенко нагадала, що саме нардепи «Слуги народу» проголосували за закриті реєстри.

«Суспільство не сприйняло цього. Особливо на фоні всіх скандалів про нові машини і будинки на Печерську вчорашніх ноунеймів, які за чотири роки стали майже олігархами. Шкода, що Зеленський нічого не сказав про необхідність декларування радників Офісу президента, які сьогодні керують країною, нахабно втручаються в роботу місцевого самоврядування, дають вказівки силовикам і судам, впроваджують політичну цензуру, беруть участь в закритих зустрічах з державною таємницею й ні за що не відповідають», – зазначила співголова фракції «ЄС».

Геращенко додала, що «Європейська Солідарність» вносить законопроєкт про негайне декларування радників Банкової та готова в разі необхідності зареєструвати відповідну петицію на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. Але при цьому текст закону прийнято з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж року. Поправка про відкриття реєстру вже зараз не пройшла. Микола Тищенко голосував «проти».

Це викликало обурення широких кіл громадськості. Петиція, у якій президента Володимира Зеленського закликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тис. необхідних підписів за рекордні три години.

Як відомо, реєстр декларацій держслужбовців, який є умовою на шляху євроінтеграції, був закритий після початку повномасштабного вторгнення РФ під приводом забезпечення безпеки фігурантів. Така закритість сприяє накопиченню посадовцями тіньових доходів без пояснень і звітів.

До слова, президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік.

Читайте також: Як депутати ховали свої декларації. Хто «випарувався» під час голосування?
Теги: Офіс президента Ірина Геращенко Європейська солідарність декларація радник

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