Бійка у Раді: суд відправив екснардепа від «Свободи» під нічний домашній арешт



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Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Олексію Кайді

Запобіжний захід Олексію Кайді обрали до 12 лютого 2020 року

Київський апеляційний суд ввечері 26 грудня відправив під нічний домашній арешт колишнього народного депутата від ВО «Свобода» Олексія Кайду, якого підозрюють у нападі на народного депутата зі «Слуги народу» Андрія Богданця.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що запобіжний захід Кайді обрали до 12 лютого 2020 року.

12 грудня Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокурора, який просив відправити Кайду під арешт. Тоді колишнього депутата відпустили на поруки.

Як повідомив у Facebook лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, розгляд справи щодо ще одного фігуранта бійки екснардепа Едуарда Леонова відбудеться 14 січня.

Нагадаєм, 12 грудня ексдепутата Ради Кайду затримали, згодом прокуратура повідомила йому про підозру в нападі на Богданця на засіданні агрокомітету.

Прокуратура відкрила справу за фактом нападу на Богданця на засіданні аграрного комітету Ради.

Як повідомлялось, 11 грудня бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітету. На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі На відео кадрів бійки видно, що удари Богданцю завдавав Едуард Леонов, а допомагали йому ексдепутати Ігор Мірошниченко, Олексій Кайда та Юрій Сиротюк. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.

Після цього Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду. Його госпіталізували у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.