Вибори-2020 у Львові: націоналісти хочуть замінити Садового на Кошулинського



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Оксана Савчук запевняє, що на сьогодні очільники міст, які належать до партії «Свобода» вважаються одними з «найкращих мерів в Україні»

У «Свободі» плекають надію, що Львів обере наступного року їхнього висуванця

Оксана Савчук, єдиний народний депутат від партії «Свобода» у парламенті 9-го скликання, вважає, що наступного року на виборах до місцевих рад «свободівські» мери мають великий потенціал.

Як зазначила депутатка в інтерв’ю «Главкому», у колишнього віцеспікреа Верховної Ради Руслана Кошулинського зараз дуже хороші показники у Львові.

Щоправда, чи братиме участь Кошулинський у виборах мера Львоава, «свободівка» точно не може сказати. Савчук додає, що загалом на сьогодні очільники міст, які належать до партії «Свобода» вважаються одними з «найкращих мерів в Україні».

«У Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську. Більшість моїх знайомих кажуть, що ми краще поїдемо на вихідні до Івано-Франківська, ніж до іншого якось міста. Бо там є чим зайнятись і комфортно провести час. Вони своєю відкритістю до людей, простотою показують і навіть по-доброму нав’язують містечковий патріотизм», - захоплюється однопартійцями Савчук.

Нагадаємо, у 2012 - 2014 роках Руслан Кошулинський пройшов до Верховної Ради за партійним списком «Свободи», а 13 грудня 2012 став заступником голови Верховної Ради. Кошулинський під час розстрілів 20 лютого 2014 року виявився чи не єдиним на той час легітимним представником влади в країні. Він з власної ініціативи зібрав народних депутатів на засідання і вони проголосували за усунення Януковича від влади та повернення «Беркуту» на місця дислокації. Рішення, прийняті на тому засіданні парламенту стали для світової спільноти підставою визнати зміну влади в Україні легітимною.

Як повідомлялося, на останніх парламентських виборах, що пройшли 21 липня 2019 року Всеукраїнське Об’єднання «Свобода», куди увійшли представники партій «Національний корпус», «Правий сектор», «Конгрес українських націоналістів», ГО «Організація українських націоналістів», руху «Дія» та УДА (керівник Дмитро Ярош), отримало 2,15% голосів. Партія не подолала 5% бар'єр, але має право на державне фінансування статутної діяльності. Натомість серед кандидатів-націоналістів в одномандатних округах перемогу здобула Оксана Савчук в ТВО №83 (Івано-Франківськ).

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