На засіданні аграрного комітету побилися «слуга народу» Богданець і екснардеп Сиротюк (відео)



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На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі Сиротюк напав на Богданця

Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили

На засіданні комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики побилися депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Богданець та депутат Ради минулого скликання від партії «Свобода» Юрій Сиротюк.

На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі Сиротюк напав на Богданця. До бійки долучилися кілька чоловік, які оточили Богданця. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.

Бійка - на відео з 1 год. 38 хв.

На засіданні аграрного комітету обговорювали зокрема питання ринку землі. Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко вимагала провести загальноукраїнський референдум щодо запровадження ринку землі, а до того часу зняти з розгляду законопроект №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомлялось, Рада 13 листопада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на пленарний тиждень 17-20 грудня.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України. А також іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування, але у цьому випадку обов’язковим є відчуження ділянки протягом року.