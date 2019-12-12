З'явився підозрюваний у побитті нардепа Богданця



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Після бійки Андрія Богданця карета швидкої прямо з Ради доправила до Феофанії

Правоохоронці повідомили про підозру одному з активістів ВО «Свобода»

Правоохоронці повідомили про підозру одному з активістів ВО «Свобода» за побиття народного депутата Андрія Богданця. Про це повідомляє пресслужба поліції.

У пресслужбі поліції зазначили, що за погодженням із Київською місцевою прокуратурою №6 слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину , передбаченого ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Втім, у поліції так і не назвали ім'я підозрюваного.

Натомість, голова партії ВО «Свобода» Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook написав, що у нардепа VII скликання Олексія Кайди сьогодні проводили обшуки, а потім його затримали. Крім того, обшуки були й в командира добровольчої чоти «Карпатська Січ» Олега Куцина.

«Причина - заява нардепа від СН Андрій Богданця», - уточнив Тягнибок.

Як повідомлялось, в середу бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітету. На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі На відео кадрів бійки видно, що удари Богданцю завдавав Едуард Леонов, а допомагали йому ексдепутати Ігор Мірошниченко, Олексій Кайда та Юрій Сиротюк. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.

Після цього Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду. Його госпіталізували у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.