Нардепу Богданцю викликали «швидку» після бійки з Сиротюком



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На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі Сиротюк напав на Богданця

За даними джерела «Главкома», Андрія Богданця госпіталізують у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку

Депутату фракції «Слуга народу» Андрію Богданцю після бійки з колишнім нардепом від партії «Свобода» Юрієм Сиротюком, яка сталась на засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики, викликали карету швидкої допомоги. Про це «Главкому» повідомило джерело.

«Богданцю викликали швидку прямо у Верховну Раду. Його госпіталізують у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку», - уточнило джерело.

Фракція політичної партії «Слуга народу» також відреагувала на цей інцидент, оприлюднивши заяву, в якій назвала інцидент «свідомою провокацією, яка має на меті зрив законотворчого процесу і дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам».

«Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою належним чином відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства. Ми звертаємося до керівництва Верховної Ради та Апарату Верховної Ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з аграрної політики – у тому числі, шляхом тимчасового перенесення засідань у більш захищене приміщення та посилення охорони і забезпечення громадського порядку під час і в місці проведення засідань», - йдеться у заяві.

Як повідомлялось, в середу бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітету. На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі Юрій Сиротюк напав на Андрія Богданця. До бійки долучилися кілька чоловік, які оточили Богданця. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.