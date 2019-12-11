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    Нардепу Богданцю викликали «швидку» після бійки з Сиротюком

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    <span>На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі Сиротюк напав на Богданця</span> - Нардепу Богданцю викликали «швидку» після бійки з Сиротюком
    На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі Сиротюк напав на Богданця

    За даними джерела «Главкома», Андрія Богданця госпіталізують у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку

    Депутату фракції «Слуга народу» Андрію Богданцю після бійки з колишнім нардепом від партії «Свобода» Юрієм Сиротюком, яка сталась на засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики, викликали карету швидкої допомоги. Про це «Главкому» повідомило джерело.

    «Богданцю викликали швидку прямо у Верховну Раду. Його госпіталізують у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку», - уточнило джерело.

    Фракція політичної партії «Слуга народу» також відреагувала на цей інцидент, оприлюднивши заяву, в якій назвала інцидент «свідомою провокацією, яка має на меті зрив законотворчого процесу і дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам».

    «Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою належним чином відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства. Ми звертаємося до керівництва Верховної Ради та Апарату Верховної Ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з аграрної політики – у тому числі, шляхом тимчасового перенесення засідань у більш захищене приміщення та посилення охорони і забезпечення громадського порядку під час і в місці проведення засідань», - йдеться у заяві.

    Як повідомлялось, в середу бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітетуНа виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі Юрій Сиротюк напав на Андрія Богданця. До бійки долучилися кілька чоловік, які оточили Богданця. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.

    депутат Свобода партії лікарня партія Слуга народу фракція Андрій Богданець
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