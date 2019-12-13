Суд відпустив підозрюваного в нападі на «слугу народу» Богданця свободівця Кайду на поруки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Кайда вийшов на поруки

Лідер «Свободи» Олег Тягнибок: Олексій Кайда - особиста порука нардепів (рішення Печерського суду)

Суд відпустив підозрюваного в нападі на депутата Ради Богданця («Слуга народу») ексдепутата Кайду («Свобода») на поруки, - лідер «Свободи» Тягнибок

Печерський районний суд Києва відпустив на поруки колишнього депутата від фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Верховної Ради Олексія Кайду, підозрюваного в нападі на депутата парламенту від фракції «Слуга народу» Андрія Богданця на засіданні аграрного комітету парламенту. Про це лідер «Свободи» Олег Тягнибок повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Олексій Кайда - особиста порука нардепів (рішення Печерського суду)», - написав він.

Як повідомлялось, 12 грудня ексдепутата Ради Кайду затримали, згодом прокуратура повідомила йому про підозру в нападі на Богданця на засіданні агрокомітету.

Прокуратура відкрила справу за фактом нападу на Богданця на засіданні аграрного комітету Ради.

Як повідомлялось, в середу, 11 грудня, бійка за участю Богданця сталася на засіданні аграрного комітету. На виході із зали засідань аграрного комітету у коридорі На відео кадрів бійки видно, що удари Богданцю завдавав Едуард Леонов, а допомагали йому ексдепутати Ігор Мірошниченко, Олексій Кайда та Юрій Сиротюк. Бійка тривала близько півтори хвилини, після чого учасників розборонили.

Після цього Богданцю після бійки викликали карету швидкої допомоги прямо у Верховну Раду. Його госпіталізували у Феофанію з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс мозку.