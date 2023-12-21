Близький соратник Зеленського має російський паспорт і бізнес у Криму – «Схеми»

Як громадянин Росії Наум Баруля володіє своїм бізнесом в Криму

Успішний український продюсер Наум Баруля, давній творчий партнер та соратник Володимира Зеленського, має громадянство Російської Федерації, від якого не відмовився за всі 10 років війни. Це з’ясували «Схеми».

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За даними джерел «Схем» з доступом до системи МВС Росії «Магістраль», яка фіксує відомості про перетин держкордону РФ, Наум Баруля їздив в Крим щонайменше до 2019 року включно.

І щоразу заїжджав на окупований український півострів за російським закордонним паспортом.

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Журналістам вдалось встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт, продюсеру тоді було 49 років. У цей час Баруля жив у Москві та працював генеральним директором у компанії «АМІК». Цей документ досі чинний.

Доказами наявності російського паспорта в українського продюсера є як актуальні офіційні реєстри РФ, так і витяги з державних баз даних різних періодів.

Довгий час Баруля був тісно пов'язаний із Кримом. Попри анексію, не розірвав із ним бізнес-зв'язків.

Його активи сконцентровані в Судаку.

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Саме як громадянин Росії Баруля володіє своїм бізнесом в Криму та має актуальний ідентифікаційний номер платника податків РФ.

І саме за російським паспортом він до 2019 року володів двома квартирами у Москві.

При цьому сам Наум Баруля спілкуватися на тему наявності російського паспорта – навідріз відмовився. Баруля також стверджує, що втратив всі свої активи в Криму після окупації: «По факту немає нічого, я все втратив. Все, над чим я 25 років працював кожен день».

Але як з’ясували «Схеми», по-перше, у Судаку у давнього творчого соратника Зеленського залишається три квартири загальною площею 312 квадратних метрів. Які він добровільно перереєстрував за російським законодавством, визнавши тим самим юрисдикцію РФ на окупованій українській території.

Стверджувати це журналістам дозволяє заява до окупаційної влади на реєстрацію однієї із цих квартир, подану в його інтересах, яку «Схеми» дістали з російських реєстрів. Переоформленням цього майна від імені Барулі займався юрист Дмитро Даничев.

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Крім того, відомий продюсер, заробляючи гроші у в Україні, після анексії продовжив обзаводитися новим майном на окупованому півострові – як громадянин Росії, за законами Росії. У 2017 році Баруля став власником земельної ділянки на 7 соток у Судаку. Вже за рік – тут же набув у власність ще 6 соток та став власником семиповерхової будівлі, площею у понад 2 тис. кв. м.

Тож станом на 2023 рік Наум Баруля володіє у Судаку майном на загальну суму приблизно 60 млн рублів. У засновника «Ліги Сміху» залишаються дві активні компанії в окупованому Судаку. Ці кампанії зареєстровані після анексії за законами країни-агресорки.

Фірма «Профі», хоч і не закрита, але нині діяльності не веде. А ось друга, «Профіль-Н» – це цілком активний бізнес, який наповнює податками бюджет окупаційної влади.

Це – заклад харчування на центральній набережній Судака під назвою «Прохлада». По суті це ринок вуличної їжі кухонь різних країн світу – тут продають все: від чебуреків, хот-догів та піци до гонконгських вафель.

До 2019-го закладом в Судаку володіли двоє – Наум Баруля та його донька Ірина Борзова, але після обрання до парламенту вона переписала свою частку на батька.