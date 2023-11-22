Повітряні сили повідомили, чи оголошуватимуть тривогу в Україні при зльоті МіГів

Якщо МіГ-31 злітатиме в повітря, по всій Україні й надалі оголошуватимуть тривогу

За словами Ігната, поки система, за якої Повітряні сили оголошують повітряну небезпеку, не змінюватиметься

Система оповіщення населення про повітряну загрозу не зміниться, попри заклики президента знайти рішення. Якщо МіГ-31 злітатиме в повітря, по всій Україні й надалі оголошуватимуть тривогу. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Українського Радіо.

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За словами Ігната, поки не змінюватиметься система, за якої Повітряні сили оголошують повітряну небезпеку і щодо ударних безпілотників, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи РСЗВ.

«Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту – це буде ухвалено на вищому рівні», – говорить речник.

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Як пояснив Ігнат, інколи у військових є інформація, що МіГ злетів із гіперзвуковою ракетою, інколи українські бійці знають, що винищувач піднявся в повітря без неї. А інколи немає жодної інформації, тож, за словами речника, ризикувати Повітряні сили «не мають права».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабміну, Міністерству оборони та Генштабу ЗСУ знайти рішення, щоб довготривалі тривоги через польоти російського МіГ-31К, який може переносити ракети «Кинджал», не паралізували життєдіяльність українців.