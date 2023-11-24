Мобілізація, ротація та строковики: Зеленський повідомив деталі Ставки

Президент заявив, що доручив міністерствам та Генштабу підготувати комплексні рішення

Сьогодні, 24 листопада, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому були розглянуті «складні питання». Про це глава держави повідомив у телеграм.

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«Ставка. Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики. Доповіді міністра оборони Умєрова, Головкома Залужного, начальника Генштабу Шаптали, міністра охорони здоров’я Ляшка, очільника МВС Клименка, міністра закордонних справ Кулеби, директора ДБР Сухачова та першого заступника міністра оборони Павлюка», – йдеться в повідомленні.

Президент заявив, що доручив міністерствам та Генштабу підготувати комплексні рішення.

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Триває 639-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено.