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Порошенко пішов судом проти Зеленського: оскаржує указ про перетин кордону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Порошенко пішов судом проти Зеленського: оскаржує указ про перетин кордону
П’ятий президент України Петро Порошенко та теперішній очільник України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Порошенко оскаржує указ Зеленського, на основі якого «уряд блокує міжпарламентську діяльність депутатів»

П’ятий президент України Петро Порошенко звернувся до правоохоронних органів та суду з позовами щодо незаконного скасування його відрядження до США і Польщі та блокування його міжпарламентської діяльності. Про це повідомила співголова «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

«Зокрема, подані позови до першого заступника голови Верховної Ради Корнієнка та Сьомого прикордонного Карпатського загону
Західного регіонального управління», – йдеться в повідомленні.

А також до Державної прикордонної служби України про скасування розпорядження Корнієнка, яким скасовано розпорядження Стефанчука про відрядження Порошенка тк про скасування рішення прикордонників про відмову Порошенку у виїзді з України 01.12.2023.

Також лідер «ЄС» направив позови до Кабінету Міністрів України про визнання нечинним п.14-2 «Правил перетинання державного кордону громадянами України, яким встановлені обмеження на виїзд з України для посадовців, зокрема й для народних депутатів до Київського окружного адміністративного суду».

«Порошенко оскаржує і незаконний указ Зеленського, на основі якого уряд, який має бути підзвітний Раді, блокує міжпарламентську діяльність депутатів. Він спрямував позов до президента України про скасування указу, яким уведено в дію рішення РНБО, яким Кабмін зобов’язано встановити обмеження на виїзд для посадовців, зазначені у п.2 (позов спрямовано до Верховного Суду)», – зазначила Геращенко.

Крім того, зазначається, що днями аналогічні позови до голови Ради, його заступника, уряду і на скасування указу президента подає і низка депутатів «Європейської Солідарності».

Як повідомлялося, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 1 грудня заявив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не випустили Порошенка за кордон через те, що його відрядження було скасовано.

Теги: Володимир Зеленський кордон Петро Порошенко Верховна Рада Європейська солідарність

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