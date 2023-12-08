Порошенко пішов судом проти Зеленського: оскаржує указ про перетин кордону

Порошенко оскаржує указ Зеленського, на основі якого «уряд блокує міжпарламентську діяльність депутатів»

П’ятий президент України Петро Порошенко звернувся до правоохоронних органів та суду з позовами щодо незаконного скасування його відрядження до США і Польщі та блокування його міжпарламентської діяльності. Про це повідомила співголова «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

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«Зокрема, подані позови до першого заступника голови Верховної Ради Корнієнка та Сьомого прикордонного Карпатського загону

Західного регіонального управління», – йдеться в повідомленні.

А також до Державної прикордонної служби України про скасування розпорядження Корнієнка, яким скасовано розпорядження Стефанчука про відрядження Порошенка тк про скасування рішення прикордонників про відмову Порошенку у виїзді з України 01.12.2023.

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Також лідер «ЄС» направив позови до Кабінету Міністрів України про визнання нечинним п.14-2 «Правил перетинання державного кордону громадянами України, яким встановлені обмеження на виїзд з України для посадовців, зокрема й для народних депутатів до Київського окружного адміністративного суду».

«Порошенко оскаржує і незаконний указ Зеленського, на основі якого уряд, який має бути підзвітний Раді, блокує міжпарламентську діяльність депутатів. Він спрямував позов до президента України про скасування указу, яким уведено в дію рішення РНБО, яким Кабмін зобов’язано встановити обмеження на виїзд для посадовців, зазначені у п.2 (позов спрямовано до Верховного Суду)», – зазначила Геращенко.

Крім того, зазначається, що днями аналогічні позови до голови Ради, його заступника, уряду і на скасування указу президента подає і низка депутатів «Європейської Солідарності».

Як повідомлялося, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 1 грудня заявив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США.



Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не випустили Порошенка за кордон через те, що його відрядження було скасовано.