Зеленський прибув на Запоріжжя, щоб провести оперативну нараду (відео)

Глава держави також заслухав доповіді обласних влад та усіх відповідних військових керівників

Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснив робочу поїздку на Запоріжжя. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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«Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради. Оперативну – з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та всіма, хто відповідає за оборону тут, саме на Запоріжжі», – заявив він.

Друга нарада – фактично загальнодержавна – щодо фортифікації.

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«На всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь – Херсонська область», – додав президент.

Глава держави також заслухав доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Умєрова, генерала Павлюка. – «Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів».

Посадовці також обговорили й ті потреби, щодо яких будуть працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. Окрема увага – це будівництво укриттів у школах.

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Зранку глава держави відвідав Харків та Куп’янськ.

Нагадаємо, триває 645-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.