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Зеленський прибув на Запоріжжя, щоб провести оперативну нараду (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прибув на Запоріжжя, щоб провести оперативну нараду (відео)
фото: Офіс президента

Глава держави також заслухав доповіді обласних влад та усіх відповідних військових керівників

Президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснив робочу поїздку на Запоріжжя. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради. Оперативну – з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та всіма, хто відповідає за оборону тут, саме на Запоріжжі», – заявив він.

Друга нарада – фактично загальнодержавна – щодо фортифікації.

«На всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь – Херсонська область», – додав президент.

Глава держави також заслухав доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Умєрова, генерала Павлюка. – «Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів».

Посадовці також обговорили й ті потреби, щодо яких будуть працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. Окрема увага – це будівництво укриттів у школах.

Зранку глава держави відвідав Харків та Куп’янськ.

Нагадаємо, триває 645-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Запоріжжя Володимир Зеленський війна ЗСУ

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