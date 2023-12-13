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Зеленський провів розмову із прем'єр-міністеркою Італії перед самітом ЄС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський провів розмову із прем'єр-міністеркою Італії перед самітом ЄС
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
фото: Офіс Президента

Співрозмовники обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, щоб скоординувати позиції напередодні саміту ЄС. Про це президент повідомив у Telegram.

«Обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій ЄС, необхідних для ухвалення рішення щодо початку переговорів про вступ», – розповів Зеленський.

Також президент України та прем'єр-міністерка Італії обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.

«Розраховую, що лідери ЄС визнають зусилля України та зроблять цей історичний крок. Україна виконала свою частину роботи й довела, що може досягати величезних результатів попри безпрецедентні виклики», – зазначив президент. 

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо дорікнув угорському колезі Віктору Орбану й зауважив, що Європейський союз – це не «угорський базар». 

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Раніше Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Читайте також: Україна буде членом ЄС, але це забере трохи часу і нервів
Теги: Італія Європейський союз президент Україна Володимир Зеленський

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