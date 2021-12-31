Богдан в оточенні напівоголених дівчат вже зустрів Новий рік (фото)
Колишній глава Офісу президента передає привіти з теплих країв
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що вже зустрів новий 2022-й рік та опублікував у Facebook фото з двома дівчатами у легкому вбранні.
«У нас Новий рік тоді, коли ми вирішимо, що час!», – зазначив Богдан.
Він також привітав з теплих країв усіх друзів з Новим роком.
«Щоб кожен день у Новому році, у кожного мого друга, був комфортним міксом сонця, посмішки, любові та щастя!», – резюмував ексглава Офісу Зеленського.
29 грудня повідомлялося, що Богдан виїхав за кордон та розмістив смішне фото. «Повернуся через пару років – усім п...ць», – підписав світлину скандальний політичний діяч.
Нагадаємо, колишній соратник Володимира Зелнського Андрій Богдан очолював Офіс президента з 25 червня 2019 року до 11 лютого 2020 року. Після звільнення з посади юрист почав виступати із різкою критикою чинної влади у ЗМІ.
Раніше Андрій Богдан розповів, що на Україну насувається енергетична криза. Також нещодавно Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти: шукають значні гроші.