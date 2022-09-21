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Британія готова допомогти Україні із закупівлею газу – Шмигаль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія готова допомогти Україні із закупівлею газу – Шмигаль
Шмигаль подякував британським партнерам за політичну підтримку та практичну допомогу
фото: Денис Шмигаль

Україна та Велика Британія домовилися створити робочу групу з підготовки до Конференції відновлення України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Велика Британія готова фінансово підтримати Україну у закупівлі газу та сприяти розвитку українського газовидобування. Про це Шмигаль написав у Телеграмі за підсумками зустрічі із главою уряду Великої Британії Ліз Трасс.

«Радий зустріти в Нью-Йорку прем’єр-міністерку Великої Британії Ліз Трасс. Продовжуємо розвивати наше стратегічне партнерство: обговорили постачання зброї, підготовку до опалювального сезону й відновлення України. Зокрема, Велика Британія готова надати фінансову підтримку Україні для закупівлі газу й сприяти залученню британського бізнесу до розвитку української сфери газовидобутку», – зазначив він.

Також сторони домовилися створити робочу групу з підготовки до Конференції відновлення України, що має відбутися наступного року у Великій Британії.

Шмигаль подякував британським партнерам за політичну підтримку та практичну допомогу.

Нагадаємо, британська прем'єр-міністр Ліз Трасс у своєму першому виступі на Генеральній асамблеї ООН заявить про намір виділити у 2023 році $2,64 млрд військової допомоги Україні та закликатиме посилити таку допомогу всі західні країни.

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Теги: міністр Денис Шмигаль Ліз Трасс газ Велика Британія

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