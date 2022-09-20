Місія МВФ розпочне роботу над новою програмою з Україною: Шмигаль назвав дату

Крісталіна Георгієва також запевнила, що Міжнародний валютний фонд залишається непохитним партнером України

Із жовтня розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною місія Міжнародного валютного фонду. Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Під час робочого візиту в Нью-Йорк (США) прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив перспективи двосторонньої співпраці з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Глава українського уряду розповів про заходи зі стабілізації внутрішньоекономічної ситуації в Україні, переведення економіки на «воєнні рейки» та вчасне подання до Парламенту державного бюджету на 2023 рік.

«Вдячний МВФ та вам особисто за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною у зв’язку зі збройною агресією рф та надання допомоги на суму 1,4 млрд доларів. Розраховуємо на продовження нашої активної і тісної взаємодії, адже підтримка МВФ є основою подальшого фінансового розвитку нашої країни», – підкреслив прем’єр-міністр України.

У контексті наступних кроків у двосторонній співпраці Денис Шмигаль та Крісталіна Георгієва обговорили започаткування нової спеціальної програми. Сторони домовилися, що місія МВФ розпочне роботу з цього питання вже у жовтні.

Крісталіна Георгієва також запевнила, що Міжнародний валютний фонд залишається непохитним партнером України.

Нагадаємо, Кабмін запропонував МВФ активізувати спільну роботу над новою програмою.