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Місія МВФ розпочне роботу над новою програмою з Україною: Шмигаль назвав дату

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Місія МВФ розпочне роботу над новою програмою з Україною: Шмигаль назвав дату
Шмигаль зустрівся з главою МВФ
фото: КМУ

Крісталіна Георгієва також запевнила, що Міжнародний валютний фонд залишається непохитним партнером України

Із жовтня розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною місія Міжнародного валютного фонду. Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Під час робочого візиту в Нью-Йорк (США) прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив перспективи двосторонньої співпраці з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Глава українського уряду розповів про заходи зі стабілізації внутрішньоекономічної ситуації в Україні, переведення економіки на «воєнні рейки» та вчасне подання до Парламенту державного бюджету на 2023 рік.

«Вдячний МВФ та вам особисто за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною у зв’язку зі збройною агресією рф та надання допомоги на суму 1,4 млрд доларів. Розраховуємо на продовження нашої активної і тісної взаємодії, адже підтримка МВФ є основою подальшого фінансового розвитку нашої країни», – підкреслив прем’єр-міністр України.

У контексті наступних кроків у двосторонній співпраці Денис Шмигаль та Крісталіна Георгієва обговорили започаткування нової спеціальної програми. Сторони домовилися, що місія МВФ розпочне роботу з цього питання вже у жовтні.

Крісталіна Георгієва також запевнила, що Міжнародний валютний фонд залишається непохитним партнером України.

Нагадаємо, Кабмін запропонував МВФ активізувати спільну роботу над новою програмою.

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Теги: фінанси Кабмін Денис Шмигаль МВФ міністр

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