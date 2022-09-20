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Прем'єр Британії виділить Україні $2,6 млрд військової допомоги – Financial Times

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем'єр Британії виділить Україні $2,6 млрд військової допомоги – Financial Times
Ліз Трасс на Генасамблеї ООН закликатиме західні країни посилити допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Велика Британія стала другим за величиною військовим донором України

Британська прем'єр-міністр Ліз Трасс у своєму першому виступі на Генеральній асамблеї ООН заявить про намір виділити у 2023 році $2,64 млрд військової допомоги Україні та закликатиме посилити таку допомогу всі західні країни. Про це стало відомо Financial Times.

Зазначається, що Велика Британія стала другим за величиною військовим донором України, виділивши 2,3 млрд фунтів стерлінгів у 2022 році. З 2015 року країна навчила 27 тис. військовослужбовців ЗСУ. А також надала Україні сотні ракет, п'ять систем протиповітряної оборони, 120 броньованих машин та інше обладнання. За тиждень до цього Британія поставила десятки тисяч артилерійських снарядів Україні, це найбільше комерційне постачання боєприпасів з часів Другої світової війни.

Відомо, що Трасс у Нью-Йорку проведе двосторонні переговори із президентом США Джо Байденом. Раніше вона заявила, що Росія має залишити «всю Україну», у тому числі приєднаний у 2014 році Крим. Двосторонні переговори Трасс із Байденом стосуватимуться стану справ в Україні та протистояння між Великобританією та Євросоюзом щодо торгових угод у Північній Ірландії після Brexit. 

Раніше Ліз Трасс обіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.

Триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: Велика Британія Україна війна

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