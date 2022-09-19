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Шмигаль зустрівся з новим королем Британії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Шмигаль зустрівся з новим королем Британії
Чарльз III, Олена Зеленська і Денис Шмигаль у Лондоні 19 вересня 2022 року
фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр зустрівся з королем у Букінгемському палаці

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запросив британського короля Чарльза ІІІ відвідати Україну. Про це глава українського уряду повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Як відомо, провести в останню путь Її Величність приїхали також представники України, а саме прем'єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська. 

Шмигаль зустрівся з королем у Букінгемському палаці.

«Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені Президента, Уряду та народу України з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ. Подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто Його Величності. Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні», – зазначив глава КМУ.

Зазначимо, що Олену Зеленську король Чарльз III запросив на похорон серед інших 500 VIP-гостей. Як зазначило видання The Sun, присутність першої леді України у цьому списку є ще одним свідченням глобальної підтримки нашої держави в умовах ізоляції росії. Її присутність на похоронах є ознакою дружби та взаємної поваги.

Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II 13 вересня увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні

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Теги: король Чарльз Велика Британія Денис Шмигаль міністр король

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