Чи буде штурм Дніпропетровщини? Філатов гостро відповів розвідці

Мер Дніпра звинувачує Головне управління розвідки в роздмухуванні паніки

Мер Дніпра Борис Філатов гостро відреагував на допис, розміщений днями на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що містив перехоплену розмову сепаратиста, «підрозділ, якого дислокується у Зеленодольську Дніпропетровської області». Зокрема, голос на запису обіцяв найближчим часом «почати штурмувать Дніпропетровщину»

«Шановні колеги із ГУР. Хочу вам повідомити, що у Зеленодольську немає сепаратистів. І, певен, ніколи не буде. Це місто, яке мужньо захищають наші ЗСУ та ТРО», - написав Дніпровський міський голова.

Філатов зазначає, що цю інформацію одразу підхопили ЗМІ і вона вийшла у топ-новини по всій Україні. Лише на «Українській правді» вона набрала понад чверть мільйона переглядів.

При цьому Борис Філатов просить зважено розміщувати записи такого роду, «щоб не творити паніки».

Раніше Міністерство оборони звинуватило відомого блогера у тому, що його неузгоджений допис викликав серйозне загострення на фронті.