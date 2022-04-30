Відомий блогер спровокував загострення на фронті – Міноборони

Неузгоджений з військовими текст повідомлення обернувся убитими і пораненими

З черговим проханням уникати «шкідливої для оборони публічності» звернулася до блогерів заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, відомий блогер вдень 29 квітня «оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати».

Як повідомляли ЗМІ першим таку інформацію поширив блогер і журналіст Денис Казанський.

Інформація миттєво набула масштабного розголосу, до МОУ посипались запити і її довелось підтверджувати.

«Ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався. Наслідком чого стали вбиті та поранені. Ось така ціна посту і лайків», – зазначає заступниця Міністра оборони.

«Так, цю інформацію вам можуть надавати знайомі військові прямо з передової, але право її публічно поширювати належить Генштабу та Міноборони. Бо ця інформація є частиною військової операції. Не треба все що ви знаєте писати в соцмережах», – закликала Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що коли ЗСУ надійно закріпляться на рубежі, тоді інформація про те, що населений пункт справді звільнений, стане публічною.