Росіяни готуються штурмувати Дніпропетровську область – розвідка

Розвідка перехопила розмову окупанта, в якій він виклав плани свого командування

Чергове перехоплення розмови російського окупанта, оприлюднене розвідкою Міноборони, ще раз довело, що мародерство – основна діяльність тамтешніх солдатів. Крім того, повідомляє розвідка, у ньому російські військовослужбовці відкрито діляться планами щодо просування сходом України.

У перехопленій розмові солдат Руслан, мобілізований з території так званої «ДНР», підрозділ якого дислокується в Зеленодольску Дніпропетровської області, розповів, що найближчим часом планується новий наступ.

«Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація», – інформує він дружину.

Окрім цього, окупант хвалиться новим вкраденим майном.

«Сьогодні одну штуку цікаву промутили. Спі***ли сім сонячних батарей. Промислових, великих», – розповідає він. Проте для чого їм батареї мародер не зазначає.

Їхній настрій дещо змінюється, коли розмова заходить до обговорення поточної ситуації. Руслан засмучений, що після трьох місяців війни йому не вдалося повернутися додому та додає, що орієнтовна дата закінчення служби це кінець серпня – початок вересня.

Його дружина скаржиться, що з травня їй не будуть виплачувати зарплатню виховательки дитсадка. Мовляв, персонал і так годують та забезпечують господарськими товарами. Чоловік запевняє, що скоро все зміниться

«У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили», – заспокоює дружину окупант.

Цікаво, що ані чоловік, ані його дружина жодним чином не засуджують війну та масові вбивства.

СБУ оприлюднила розмову окупантів, в якій вони розповідають про те, на що готові йти, аби втекти з України.

Також в окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».

Раніше повідомлялося, що українські захисники влаштували загарбникам «суцільне пекло» на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області.

Нагадаємо, триває 66-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог веде наступальні дії противника у Східній операційній зоні. Також окупанти завдають авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.