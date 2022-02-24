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    Головнокомандувач ЗСУ: бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю

    Підбита російська бронетехніка під Харковом - Головнокомандувач ЗСУ: бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю
    Підбита російська бронетехніка під Харковом
    фото: tsaplienko / Telegram

    Залужний запевнив, що весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч

    Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що бліцкриг росіян у перший день агресії не вдався. Про це написав у Facebook.

    «Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених. Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

    Залужний подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам, які боронять нашу землю від російського окупанта. Також він звернувся до іноземних партнерів: Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.

    «За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!», – резюмував Залужний.

    Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України закликав резервістів нищити окупантів.

    До слова, прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. Натомість чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

    А Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом». Також Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

    Нагадаємо, відомі росіяни засуджують злочини Путіна в Україні.

    Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Згодом з'явилися перші кадри російських окупантів на території ЧАЕС.

    Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова.

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    Теги: окупанти ЗСУ війна Україна
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    Головнокомандувач ЗСУ: бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю