Головнокомандувач ЗСУ: бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю

Залужний запевнив, що весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що бліцкриг росіян у перший день агресії не вдався. Про це написав у Facebook.

«Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених. Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам, які боронять нашу землю від російського окупанта. Також він звернувся до іноземних партнерів: Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.

«За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!», – резюмував Залужний.

