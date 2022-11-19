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Бої на Донеччині та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бої на Донеччині та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Зеленський: «Енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя»
Офіс президента

Глава держави анонсував вагомі міжнародні події вже найближчим часом

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 19 листопада, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зазначається, що основними питаннями Ставки було забезпечення українських військових, ситуація на конкретних ділянках передової й збільшення кількості українських прапорів у містах на півдні та сході країни.

«Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки», – повідомив Зеленський.

Окрему увагу на засіданні приділили енергетиці. 

«По всій країні працюємо, щоб стабілізувати ситуацію. Найбільше проблем з електрикою – Київ і область, Одеса і область, Харків і область, Вінниччина, Тернопільщина, Черкаси, Чернігів та інші регіони. Енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя», – додав президент.

Зеленський також анонсував вагомі міжнародні події вже найближчим часом. 

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

Теги: росія окупанти війна Україна

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