Бої на Донеччині та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

Глава держави анонсував вагомі міжнародні події вже найближчим часом

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 19 листопада, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зазначається, що основними питаннями Ставки було забезпечення українських військових, ситуація на конкретних ділянках передової й збільшення кількості українських прапорів у містах на півдні та сході країни.

«Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки», – повідомив Зеленський.

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Окрему увагу на засіданні приділили енергетиці.

«По всій країні працюємо, щоб стабілізувати ситуацію. Найбільше проблем з електрикою – Київ і область, Одеса і область, Харків і область, Вінниччина, Тернопільщина, Черкаси, Чернігів та інші регіони. Енергетики роблять усе можливе, щоб дати людям нормальне життя», – додав президент.

Зеленський також анонсував вагомі міжнародні події вже найближчим часом.

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

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