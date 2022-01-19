Чи піде Гордон у президенти? Журналіст пояснив, навіщо його так часто показують на каналах Ахметова

Медійна активність Гордона відверто дратує Банкову

Попри часті появи в етері політичних токшоу в якості експерта, Дмитро Гордон не планує йти у політику. Про це відомий журналіст та блогер повідомив у коментарі «Главкому», йдеться у матеріалі «Торпеда для Зеленського». Чому Гордона так часто показують по телевізору?».

На уточнення, чому він є таким частим гостем каналу «Україна 24», де розмірковує на будь-які політичні теми, Гордон відповів: «Я ще часто в супермаркеті буваю, але це нічого не означає. Мені цілком вистачило моїх попередніх походів в політику».

Також Дмитро Гордон прокоментував результати нещодавнього опитування Центру Разумкова, проведеного спільно з фондом «Демократичні ініціативи», яке показало, що найбільше голосів на виборах президента України, якби в них не брали участі політики, отримав би саме Гордон – 27%.

«Я ніяк не оцінюю це опитування і взагалі не вірю в опитування, прогнози, гадання на кавовій гущі. І в рейтинги не вірю. В мене це опитування не викликало жодних емоцій», – зазначив журналіст.

Водночас ряд політичних експертів, зокрема, Андрій Золотарьов та Володимир Фесенко вважають, що наразі сили, зацікавлені в усуненні Зелнського від влади, зондують електоральне поле та вивчають, як сприймаються виборцями ті чи інші персони, в тому числі Дмитро Гордон.

Раніше Дмитро Гордон розповів, які посади йому пропонувала влада.

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