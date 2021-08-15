«Агент КГБ дуремарит мозги». Два позови Гордона до Балашова завершилися пшиком

Суд дійшов висновків, що Дмитро Гордон є активним громадським діячем та політичним експертом, а тому він повинен бути відкритий та повністю готовим до суворої критики.

Телеведучий і журналіст хотів стягнути з екскандидата у президенти один мільйон гривень моральної шкоди

Відомий телеведучий і журналіст Дмитро Гордон програв два позови проти колишнього кандидата у президенти і лідера партії «5.10» Геннадія Балашова, захищаючи свою честь, гідність і ділову репутацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Печерського районного суду Києва від 30 липня.

Обидва цивільних позови Гордон направив до суду 7 травня 2019 року. Його претензії стосувалися висловів Балашова, які той сказав в ефірі телепередачі «Рандеву з Яніною Соколовою» у березні 2019-го і на власному Youtube-каналі.

Зокрема, у програмі «Рандеву з Яніною Соколовою», яка вийшла на «5 каналі» (до речі, канал також був відповідачем в одній із справ проти Балашова), екскандидат у президенти обіграв позивача з казковим персонажем Дуремаром.

«…Людина (Гордон – «Главком»), яка торгувала пірамідками. Звісно, йому легше взяти людину, яка спокійно на біле скаже чорне і за допомогою методу Кашпіровського щодня буде просуватися. Більше того, йому дозволили критикувати Медведчука на його каналі. Далі, він може критикувати на російських каналах, постійно його показують, раз 10 уже, він там Путіна критикує. Тобто що нам, українцям? Хочуть приспати пильність. А що просуває Гордон? Він каже: "Націоналістичні рухи – це все КДБ, на Майдані – вони стріляли, Бандера – поганий. Так, знаєте, потихеньку. І рейтинг зростає. На сьогоднішні в Гордона шалений рейтинг, оскільки на чотирьох каналах він увімкнув цю компанію «Дуремар», – сказав Балашов.

Геннадій Балашов

Після уточнюючого запитання ведучої, чи фінансує це Медведчук, Балашов відповів: «Звичайно».

«На каналі щодня, в прайм-тайм, сидить Гордон. Потім він переїжджає на інший канал у прайм-тайм, потім він йде на ток-шоу і весь час говорить ці тези Медведчуківські. Люди просто цього не помічають», – зазначив лідер партії «5.10».

Перераховані тези Балашова Гордон просив суд визнати недостовірною інформацією, що порочить його честь, гідність та ділову репутацію. Також позивач оцінив нанесену моральну шкоду у розмірі 1 млн грн, які йому повинен компенсувати Балашов.

В іншому позові Гордон вважав недостовірною інформацію, яка вийшла на Youtube-каналі Балашова під назвою «Агент КГБ Дуремар. «Я тебе кадык вырву, с***». Наведемо кілька яскравих пасажів екскандидата у президенти, які не сподобалися позивачу.

Далі мовою оригіналу: «Причем агент КГБ Дуремар еще вчера продавал пирамидки, раскручивал ворожек, а сегодня он сам дуремарит агента КГБ Смешко, на канале агента КГБ Медведчука. Агент Дуремар затеял возню в эфире по поводу того, чтобы протащить или оболванить доверчивых украинцев, именно поэтому ему предоставили столько эфира и четыре раза в неделю, в прайм-тайм работает агент Дуремар. И в это время он вам дуремарит мозги…»; «Но вот странное стечение обстоятельств, сам Дуремар является агентом КГБ…И сегодня выволокли этого агента Дуремара, потому что он может говорить на «белое» - «черное», на колдунов - что они целители, на пирамидки, что они целительные, а также помните Дуремар мифический всегда продавал целительные пиявки...».

До слова, між монологом Балашов у відео додані врізки з телепередач, в яких Дмитро Гордон висловлював власне бачення щодо різних суспільно-політичних процесів.

У суді представник Балашова пояснив, що третина відеозапису на Youtube-каналі присвячена розповіді про художній образ «Дуремара» - героя казки «Золотий ключик або Пригоди Буратіно» Олексія Толстого. І тут присутні винятково оціночні судження відповідача.

Що стосується претензій до інтерв’ю Балашова Яніні Соколовій, то у суді представник відповідача також назвав висловлювання свого клієнта оціночними судженнями, що підтверджується яскравим використанням мовностилістичних засобів. А тому просив суд відмовити в позові.

Під час винесення рішення суд зіслалася на низку рішень Європейського суду з прав людини, наголосивши, що свобода вираження поглядів, гарантована пунктом 1 статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, становить одну з основних підвалин демократичного суспільства й одну з принципових умов його розвитку та умов реалізації кожної особи.

На думку суду, вислови Балашова, які він вживає за допомогою мовностилістичних засобів (у вигляді метафор, гіпербол, алегорій, сатири, порівнянь, тощо) та у саркастичній формі ( «агент Дуремар», «агент КГБ Дуремар»), не мають фактичної основи, а є абстрактними, неконкретними. Отже, ці фрази та висловлювання носять оціночний характер. До того ж стаття 10 Конвенції захищає погляди, критичні зауваження або припущення, правдивість яких не може бути піддана перевірці на правдивість. Оціночні судження також користуються захистом - це передумова плюралізму поглядів, додав суд.

Окремо Феміда дійшла висновків, що Дмитро Гордон є активним громадським діячем та політичним експертом, користується довірою великої кількості громадян, тобто є публічною особою. Тому він повинен бути відкритий та повністю готовим до суворої критики та пильного нагляду громадськості, а межа допустимої критики та різноманітних оцінок його діяльності, у тому числі несхвальних, є значно ширшою.