Стало відомо про стан Кравчука, який переніс операцію на серці

Влітку 2021 року стало відомо, що стан здоров’я 87-річного першого президента України раптово погіршився

Стан першого президента України Леоніда Кравчука покращується. За прогнозом, найближчим часом він може повністю відновитися. Про це розповів телеведучий та блогер Дмитро Гордон в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, Кравчук активно цікавиться подіями, які відбуваються в Україні.

– Він почав говорити. Цікавиться подіями в Україні – як справи з пандемією, що відбувається у державі. Місяць, два чи три та все буде повністю добре, – зазначив Гордон.

Влітку 2021 року стало відомо, що стан здоров’я 87-річного першого президента України раптово погіршився. Леонід Кравчук переніс операцію на серці у фаховому центрі Києва.

Нагадаємо, колишній президент України і очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині після операції на серці.

Раніше ми повідомляли, що скоріше за все Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня.

21 липня голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

До слова, наприкінці серпня Тристороння контактна група поновила засідання після невеликої перерви. Українську делегацію представляв віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.