  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Стало відомо про стан Кравчука, який переніс операцію на серці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стан першого президента України Леоніда Кравчука покращується - Стало відомо про стан Кравчука, який переніс операцію на серці
    Стан першого президента України Леоніда Кравчука покращується
    фото: glavcom.ua/

    Влітку 2021 року стало відомо, що стан здоров’я 87-річного першого президента України раптово погіршився

    Стан першого президента України Леоніда Кравчука покращується. За прогнозом, найближчим часом він може повністю відновитися. Про це розповів телеведучий та блогер Дмитро Гордон в ефірі одного з українських телеканалів.

    За його словами, Кравчук активно цікавиться подіями, які відбуваються в Україні.

    – Він почав говорити. Цікавиться подіями в Україні – як справи з пандемією, що відбувається у державі. Місяць, два чи три та все буде повністю добре, – зазначив Гордон.

    Влітку 2021 року стало відомо, що стан здоров’я 87-річного першого президента України раптово погіршився. Леонід Кравчук переніс операцію на серці у фаховому центрі Києва.

    Нагадаємо, колишній президент України і очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Леонід Кравчук проходить реабілітацію у Німеччині після операції на серці.

    Раніше ми повідомляли, що скоріше за все Кравчук не повернеться в ТКГ до грудня.

    21 липня голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

    До слова, наприкінці серпня Тристороння контактна група поновила засідання після невеликої перерви. Українську делегацію представляв віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

    Читайте також інтерв'ю: Член ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш: Наші ракети давно мають бути спрямовані на Москву
    Теги: ЗМІ політика Леонід Кравчук Дмитро Гордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо про стан Кравчука, який переніс операцію на серці