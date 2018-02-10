Чому Порошенко поїхав на бал? Дипломат оприлюднив маловідомі подробиці

Порошенко на балу не танцював

Посол України в Австрії Олександр Щерба оприлюднив маловідомі подробиці причин візиту президента України Петра Порошенка на Віденський бал. Дипломат у своїй статті для «Європейської правди» пояснив, що бал – це насправді не зовсім бал, а продовження політики та дипломатії. За його словами, в Австрії люблять налагоджувати контакти



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Порошенко на балу не танцював

Посол України в Австрії Олександр Щерба оприлюднив маловідомі подробиці причин візиту президента України Петра Порошенка на Віденський бал. Дипломат у своїй статті для «Європейської правди» пояснив, що бал – це насправді не зовсім бал, а продовження політики та дипломатії.

За його словами, в Австрії люблять налагоджувати контакти на балу або в оперному антракті.

«Бути на балу особистим гостем федерального президента Австрії – велика честь не лише для особи, але й для країни. У 2012 році таким почесним гостем був генеральний секретар ООН. У 2016 році – фінський президент та міністр закордонних справ Швеції. Цього року гостями були також прем’єр Ірландії та міністр закордонних справ головуючої в ЄС Болгарії (вони були запрошені відповідно канцлером та головою МЗС Угорщини – ред.)», - йдеться у матеріалі дипломата.

Щерба повідомив, що за результатами зустрічей голови держави на балу було домовлено про візит у березні австрійського президента в Україну у супроводі бізнес-делегації. Президент Австрії проведе економічний форум в Києві. А вже 20 лютого компанія Billa та інші компанії, що входять до групи REWE, привезуть до Києва своїх так званих «байєрів», які хочуть ознайомитися із продукцією українських виробників харчової продукції та побутових товарів, задля їх оптових поставок в австрійські та німецькі мережі.

Вдалося остаточно домовитися про підписання у березні великої Угоди про культурне та освітнє співробітництво. В ній згадуватиметься і майбутній «Український інститут» у Відні.

«Зустріч з новим президентом австрійського парламенту Вольфгангом Соботкою стала відкриттям. На відміну від попередньої глави парламенту, Соботка не приховує свого інтересу до міжнародних відносин загалом та української дилеми зокрема. Він охоче прийняв запрошення відвідати Україну», - повідомив дипломат.

Щерба окремо зазначив, що Порошенко не танцював і не зустрічався з Фірташем.

«Так, у своїй вірі в силу діалогу, ця Європа не завжди готова слухати про війну і усвідомлювати всю глибину прірви, яка відкрилася у Москві. Так, ця Європа не завжди нам зрозуміла, а ми не завжди зрозумілі їй. Так, в цю Європу приїздив і буде приїздити Путін. Але це не значить, що ми маємо право обрати тактику ображених», - сказано також у статті.

Як повідомляв «Главком», 8 лютого президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Австрії.

Петро Порошенко разом з дружиною Мариною у четвер ввечері також відвідали Віденський бал.

Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Порошенка і в березні відвідає Україну.

Активістка оголила груди під час відвідин президентом Порошенком Віденського балу.