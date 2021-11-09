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    ЦВК оголосила імена трьох нових нардепів

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    Після отримання необхідних документів ЦВК ухвалить рішення про реєстрацію народних депутатів - ЦВК оголосила імена трьох нових нардепів
    Після отримання необхідних документів ЦВК ухвалить рішення про реєстрацію народних депутатів
    фото з відкритих джерел

    Центрвиборчком визнав Козиря, Войцехівського та Кострійчука обраними народними депутатами

    Центральна виборча комісія сьогодні на засіданні визнала народними депутатами трьох осіб, повідомляє пресслужба ЦВК.

    Так, нардепами обрано Сергія Козиря та Віталія Войцехівського, які перемогли на довиборах до Верховної Ради. Також нардепом визнано Сергія Кострійчука, який замінить Ірину Верещук, призначену на посаду міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій.

    «У ОВО № 184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосувало 21 365 виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). У свою чергу, в ОВО № 197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосувало 15 429 виборців (46,1% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Відповідні протоколи ЦВК підписали всі члени комісії, які були присутні на засіданні», – йдеться в повідомленні.

    Після отримання необхідних документів ЦВК ухвалить рішення про реєстрацію народних депутатів.

    Нагадаємо, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові в цей день обирали нового міського голову.

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    Теги: ЦВК Верховна Рада вибори партія Слуга народу
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    ЦВК оголосила імена трьох нових нардепів