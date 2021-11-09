Ще одна соціологія показала найбільший антирейтинг Зеленського

За даними соцопитування компанії «Соціс», за Зеленського за жодних обставин не проголосують 29,3%

У другому турі розрив між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком порівняно з виборами у 2019 році скоротився з 49% до 8%

Президент Володимир Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків. Такі дані соціологічного опитування компанії Socis, проведеного з 29 жовтня до 4 листопада.

Як відомо, вперше про це повідомив Центр Разумкова, який зафіксував найвищий антирейтинг Зеленського у дослідженні, опублікованому 1 листопада 2021 року.

За даними «Соціс», за Зеленського за жодних обставин не проголосують 29,3%. В опитуванні Центру Разумкова антирейтинг Володимира Зеленського склав 31,9%, а 56,6% були проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін. Лише 25,8% підтримують таке рішення. 8,9% вважають, що до наступних виборів ще багато часу, стільки ж (8,8%) відмовилися від відповіді.

На виборах президента за Володимира Зеленського готові голосувати 18,6% від усіх опитаних. За Петра Порошенка – 12,6%. Суттєво відстають від лідерів Юрій Бойко (8,2%), Юлія Тимошенко (7,8%), Дмитро Разумков (4,5%), Євгеній Мураєв (4,0%). Інші кандидати мають значно меншу підтримку.

Порівняно з вереснем 2021 року рейтинг Володимира Зеленського знизився на майже на 7%, констатують соціологи.

У другому турі розрив між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком порівняно з виборами у 2019 році скоротився з 49% до 8%. Якби вибори відбулися найближчої неділі, за Зеленського готові проголосувати 53,9% тих, хто визначився і піде голосувати. За Петра Порошенка 46,1%. 21 квітня 2019 року у другому турі виборів президента Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, Петро Порошенко 24,45% голосів виборців. Лише 18,8% опитаних вважають, що нинішня влада краща за попередню. 42,9% вважають, що вона нічим не відрізняється. 32,4% опитаних вважають, що нинішня влада гірша ніж попередня.

Більша частина опитаних – 44,4% вважає популізмом, щоб підвищити свій рейтинг серед людей, так звану деолігархізацію, оголошену Зеленським. 14,2% вважають, що це намагання Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами. 13,5% вірять, що це щире прагнення до справедливості. 10,8 вважають, що це крок до успішної України. 9,4% застерігають, що це спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам.

Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.

До слова, наприкінці жовтня Центр Разумкова зафіксував падіння рейтингу «Слуги народу» та Зеленського.

Також згідно з даними КМІС: пропрезидентскій політичній силі «Слуга народу» нині симпатизують 15,5% українців – ця політсила, згідно з останніми рейтингами, вперше за два роки посунулась із першого місця рейтингу, поступившись партії експрезидента Петра Порошенка.

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