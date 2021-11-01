Результативний бартер: від Херсонщини у Раду проходить «Слуга народу»

За попередніми підрахунками, «слуга народу» Сергій Козир отримує впевнену перемогу на виборах

Своєрідний «бартер» дозволив «слузі народу» обратися до Верховної Ради

Колишній керівник Херсонської ОДА від «Слуги народу» Сергій Козир впевнено лідирує на проміжних виборах народних депутатів за 184 виборчим округом. Перемогу «слузі народу» забезпечило призначення Зеленським основного конкурента Козира – Геннадія Лагути головою облдержадміністрації. Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

За даними організації, влада вирішила домовитись із Лагутою про призначення головою ОДА в обмін на підтримку кандидата від «Слуги народу».

Минулої п’ятниці президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Херсонської облдержадміністрації Сергія Козира, призначивши на неї Геннадія Лагуту.

Розрахунок виявився вірним – станом на 15:00 1 листопада опрацьовано вже 99,48% бюлетенів. За Козира віддали голоси 64,58% виборців.

Після зняття Лагутою своєї кандидатури, основним конкурентом Козира став кандидат від «Європейської солідарності» Ігор Йосипенко. За попередніми результатами, йому вдалося набрати 14,3% голосів виборців.

Нагадаємо, , 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбувлися позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові в цей день обирали нового міського голову.

Також нагадаємо, що за три дні до голосування в область десантувались VIP-агітатори.

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