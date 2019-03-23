ЦВК: понад 180 тисяч виборців уже тимчасово змінили місце голосування



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Заява виборця про зміну місця голосування подається до органу ведення Держреєстру виборців особисто Фото: Укрінформ

Тимчасово змінити місце голосування можна до 25 березня включно

В Україні станом на 22 березня місце голосування тимчасово змінили 181 602 громадян. З них 44 997 і 21 787 людей - жителі Донецької і Луганської областей відповідно.

Про це у Facebook повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Вона зазначила, що тимчасово змінити місце голосування можна до 25 березня включно.

«Відділи реєстру виборців будуть працювати і на вихідних, щоб кожен охочий встиг скористатися своїм законним правом», - написала Сліпачук.

Голова ЦВК нагадала, що заява виборця подається до органу ведення Держреєстру виборців особисто.

Раніше Сліпачук заявляла, що вже 25 тисяч виборців подали заяви про зміну місця голосування.

До слова, у Києві виявлено квартири з кількома сотнями зареєстрованих виборців.