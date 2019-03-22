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    У Києві виявлено квартири з кількома сотнями зареєстрованих виборців

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    &laquo;Аномальні&raquo; квартири вдалося знайти&nbsp;під час аналізу списків виборців - У Києві виявлено квартири з кількома сотнями зареєстрованих виборців
    «Аномальні» квартири вдалося знайти під час аналізу списків виборців

    В одній із столичних квартир зареєстровано 380 виборців

    Під час проведення перевірки списків виборців представники кандидата у президенти Юлії Тимошенко виявили кілька «аномальних» квартир, в яких прописано по кількасот виборців.

    Як повідомляється на сайті «Батьківщини», у списках виборців у виборчому окрузі №220 виявлено 380 осіб, зареєстрованих за адресою м. Київ, вул. Бондарська, 3, кв. 104.

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    Зазначається, що це становить 25% усіх виборців, зареєстрованих на виборчій дільниці (№801095).

    У тому ж окрузі подібну квартиру виявлено на пр. Правди, 88Б, кв. 101. Там зареєстровано 287 виборців (виборча дільниця  №800670).

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    У політсилі додали, що представники Тимошенко готують відповідну скаргу до Центральної виборчої комісії.

    Нагадаємо, упродовж минулої доби поліція Київської області зареєструвала 12 звернень від громадян про ймовірне порушення виборчого законодавства.

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